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Arnaldi, immense surprise des demi‐finales après l’abandon de Berrettini : « Je suis désolé pour lui… »

Par
Baptiste Mulatier
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Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’au­rait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros. 

Si du côté des femmes, la plus grande surprise de ces demi‐finales se nomme Maja Chwalinska (114e mondiale), Matteo Arnaldi (104e mondial) endosse ce costume du côté des hommes.

Il était le joueur dans l’his­toire à avoir passé le plus de temps sur le court pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem. Ce mercredi, l’Italien menait 7–5, 5–2 lorsque son compa­triote, Matteo Berrettini, maudit, a été contraint d’aban­donner.

Arnaldi a forcé­ment exprimé toute sa compas­sion pour Berrettini lors de son inter­view sur le court. 

« Il a fait un tournoi incroyable. Nous faisons tous un excellent travail en Italie. Je suis désolé pour lui et j’es­père qu’il va se remettre, car la saison sur gazon approche et il sera très diffi­cile à battre. »

Arnaldi peut conti­nuer de rêver dans ce Roland‐Garros histo­rique et a désor­mais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre un autre compa­triote, Flavio Cobolli (14e mondial). 

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 23:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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