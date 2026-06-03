Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’au­rait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros.

Si du côté des femmes, la plus grande surprise de ces demi‐finales se nomme Maja Chwalinska (114e mondiale), Matteo Arnaldi (104e mondial) endosse ce costume du côté des hommes.

Il était le joueur dans l’his­toire à avoir passé le plus de temps sur le court pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem. Ce mercredi, l’Italien menait 7–5, 5–2 lorsque son compa­triote, Matteo Berrettini, maudit, a été contraint d’aban­donner.

Arnaldi a forcé­ment exprimé toute sa compas­sion pour Berrettini lors de son inter­view sur le court.

« Il a fait un tournoi incroyable. Nous faisons tous un excellent travail en Italie. Je suis désolé pour lui et j’es­père qu’il va se remettre, car la saison sur gazon approche et il sera très diffi­cile à battre. »

Few words from Matteo Arnaldi to Matteo Berrettini 👏#RolandGarros pic.twitter.com/UENU6WUKoN — Roland‐Garros (@rolandgarros) June 3, 2026

Arnaldi peut conti­nuer de rêver dans ce Roland‐Garros histo­rique et a désor­mais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre un autre compa­triote, Flavio Cobolli (14e mondial).