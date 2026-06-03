Zverev – Mensik et Cobolli – Arnaldi : personne n’aurait pu prédire ni même imaginer ce dernier carré à Roland‐Garros.
Si du côté des femmes, la plus grande surprise de ces demi‐finales se nomme Maja Chwalinska (114e mondiale), Matteo Arnaldi (104e mondial) endosse ce costume du côté des hommes.
Il était le joueur dans l’histoire à avoir passé le plus de temps sur le court pour atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem. Ce mercredi, l’Italien menait 7–5, 5–2 lorsque son compatriote, Matteo Berrettini, maudit, a été contraint d’abandonner.
Arnaldi a forcément exprimé toute sa compassion pour Berrettini lors de son interview sur le court.
« Il a fait un tournoi incroyable. Nous faisons tous un excellent travail en Italie. Je suis désolé pour lui et j’espère qu’il va se remettre, car la saison sur gazon approche et il sera très difficile à battre. »
Few words from Matteo Arnaldi to Matteo Berrettini 👏#RolandGarros pic.twitter.com/UENU6WUKoN— Roland‐Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
Arnaldi peut continuer de rêver dans ce Roland‐Garros historique et a désormais deux jours pour préparer sa demi‐finale contre un autre compatriote, Flavio Cobolli (14e mondial).
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 23:08