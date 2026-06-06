Après être devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992 grâce à sa victoire en finale face à la surprenante Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva n’a pas dérogé à l’une de ses traditions favorites : se remercier elle‐même. Une signature devenue incontournable lors de ses cérémonies de remise des trophées.
La jeune Russe avait même prévu une veste brodée de la phrase « I want to thank myself » (« Je tiens à me remercier »), une formule qu’elle reprend systématiquement après ses plus grands succès. Une habitude qui n’a pas manqué de surprendre Arnaud Clément, ancien numéro 10 mondial et consultant pour Prime Video.
« Il y avait un vent de fraîcheur, avec cette qualifiée qui atteint la finale et cette jeune femme de 19 ans qui remporte le titre. Et on a aussi ressenti ce vent de fraîcheur lors des deux discours. Moi j’ai trouvé ça particulier, même si vous êtes habitués, de se remercier soi‐même, avec le développement. Je veux bien qu’on le fasse de manière plus intérieure, mais en public, c’est amusant. En tout cas, c’était assez frais. Sa gestion pour une fille de 19 ans a été impressionnante. On aurait quand même aimer un match un peu plus serré. La Polonaise a tout donné mais elle n’avait plus rien dans le réservoir. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 18:42