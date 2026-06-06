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Arnaud Clément, très surpris par le discours d’Andreeva après son sacre : « J’ai trouvé ça particulier »

Par
Baptiste Mulatier
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Après être devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992 grâce à sa victoire en finale face à la surpre­nante Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva n’a pas dérogé à l’une de ses tradi­tions favo­rites : se remer­cier elle‐même. Une signa­ture devenue incon­tour­nable lors de ses céré­mo­nies de remise des trophées.

La jeune Russe avait même prévu une veste brodée de la phrase « I want to thank myself » (« Je tiens à me remer­cier »), une formule qu’elle reprend systé­ma­ti­que­ment après ses plus grands succès. Une habi­tude qui n’a pas manqué de surprendre Arnaud Clément, ancien numéro 10 mondial et consul­tant pour Prime Video.

« Il y avait un vent de fraî­cheur, avec cette quali­fiée qui atteint la finale et cette jeune femme de 19 ans qui remporte le titre. Et on a aussi ressenti ce vent de fraî­cheur lors des deux discours. Moi j’ai trouvé ça parti­cu­lier, même si vous êtes habi­tués, de se remer­cier soi‐même, avec le déve­lop­pe­ment. Je veux bien qu’on le fasse de manière plus inté­rieure, mais en public, c’est amusant. En tout cas, c’était assez frais. Sa gestion pour une fille de 19 ans a été impres­sion­nante. On aurait quand même aimer un match un peu plus serré. La Polonaise a tout donné mais elle n’avait plus rien dans le réservoir. »

Publié le samedi 6 juin 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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