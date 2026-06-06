Après être devenue la plus jeune joueuse à remporter Roland‐Garros depuis Monica Seles en 1992 grâce à sa victoire en finale face à la surpre­nante Maja Chwalinska (6−3, 6–2), Mirra Andreeva n’a pas dérogé à l’une de ses tradi­tions favo­rites : se remer­cier elle‐même. Une signa­ture devenue incon­tour­nable lors de ses céré­mo­nies de remise des trophées.

La jeune Russe avait même prévu une veste brodée de la phrase « I want to thank myself » (« Je tiens à me remer­cier »), une formule qu’elle reprend systé­ma­ti­que­ment après ses plus grands succès. Une habi­tude qui n’a pas manqué de surprendre Arnaud Clément, ancien numéro 10 mondial et consul­tant pour Prime Video.

« Il y avait un vent de fraî­cheur, avec cette quali­fiée qui atteint la finale et cette jeune femme de 19 ans qui remporte le titre. Et on a aussi ressenti ce vent de fraî­cheur lors des deux discours. Moi j’ai trouvé ça parti­cu­lier, même si vous êtes habi­tués, de se remer­cier soi‐même, avec le déve­lop­pe­ment. Je veux bien qu’on le fasse de manière plus inté­rieure, mais en public, c’est amusant. En tout cas, c’était assez frais. Sa gestion pour une fille de 19 ans a été impres­sion­nante. On aurait quand même aimer un match un peu plus serré. La Polonaise a tout donné mais elle n’avait plus rien dans le réservoir. »