Même s’il y a du mieux, qu’un certain flou soit dissipé, le feuilleton continue et ce n’est pas la petite séance d’entrainement au Stade Jean Bouin qui apporte des certitudes concernant l’état de forme d’Arthur Fils.
Sa venue sur une opération marketing de Lacoste en compagnie de Novak Djokovic non plus car ce type d’apparition est contractuelle et il faut vraiment des circonstances exceptionnelles pour déclarer forfait.
Bel échange entre les deux !— CourtVision (@Rmj06081) May 23, 2026
Novak qui demande à Fils comment va son dos et apparemment mieux car on entend « better »
Puis des conseils de Nole sur le fait de bien s’entourer et ne pas trop s’exposer à la pression médiatique pic.twitter.com/RJesXYCpgv
En revanche, si Arthur Fils vient à son média day, cela peut être une clé même si là aussi il peut gagner du temps.
‘autre indice qu’il faudra bien vérifier c’est sa programmation. Si le choix est mercredi, cela veut clairement dire que le tricolore a pris le maximum de temps et ce afin de maximiser ses chances ou dans une autre idée de ne pas prendre de risques.
Publié le samedi 23 mai 2026 à 11:30