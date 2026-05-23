Même s’il y a du mieux, qu’un certain flou soit dissipé, le feuilleton continue et ce n’est pas la petite séance d’en­trai­ne­ment au Stade Jean Bouin qui apporte des certi­tudes concer­nant l’état de forme d’Arthur Fils.

Sa venue sur une opéra­tion marke­ting de Lacoste en compa­gnie de Novak Djokovic non plus car ce type d’ap­pa­ri­tion est contrac­tuelle et il faut vrai­ment des circons­tances excep­tion­nelles pour déclarer forfait.

Bel échange entre les deux !



Novak qui demande à Fils comment va son dos et appa­rem­ment mieux car on entend « better »



Puis des conseils de Nole sur le fait de bien s’entourer et ne pas trop s’exposer à la pres­sion média­tique pic.twitter.com/RJesXYCpgv — CourtVision (@Rmj06081) May 23, 2026

En revanche, si Arthur Fils vient à son média day, cela peut être une clé même si là aussi il peut gagner du temps.

‘autre indice qu’il faudra bien véri­fier c’est sa program­ma­tion. Si le choix est mercredi, cela veut clai­re­ment dire que le trico­lore a pris le maximum de temps et ce afin de maxi­miser ses chances ou dans une autre idée de ne pas prendre de risques.