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Arthur Fils, 1 heure d’en­trai­ne­ment seulement…

Par
Laurent Trupiano
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Même s’il y a du mieux, qu’un certain flou soit dissipé, le feuilleton continue et ce n’est pas la petite séance d’en­trai­ne­ment au Stade Jean Bouin qui apporte des certi­tudes concer­nant l’état de forme d’Arthur Fils. 

Sa venue sur une opéra­tion marke­ting de Lacoste en compa­gnie de Novak Djokovic non plus car ce type d’ap­pa­ri­tion est contrac­tuelle et il faut vrai­ment des circons­tances excep­tion­nelles pour déclarer forfait. 

En revanche, si Arthur Fils vient à son média day, cela peut être une clé même si là aussi il peut gagner du temps. 

‘autre indice qu’il faudra bien véri­fier c’est sa program­ma­tion. Si le choix est mercredi, cela veut clai­re­ment dire que le trico­lore a pris le maximum de temps et ce afin de maxi­miser ses chances ou dans une autre idée de ne pas prendre de risques. 

Publié le samedi 23 mai 2026 à 11:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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