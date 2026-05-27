S’il a déclaré forfait pour Roland‐Garros, en raison d’une bles­sure à une hanche, Arthur Fils a parti­cipé à un événe­ment de son équi­pe­men­tier, Lacoste, à Paris.

À cette occa­sion, le numéro 1 fran­çais s’est prêté à un jeu de questions‐réponses avec Eva Lys, actuelle 81e mondiale, dans une séquence relayée par la marque au croco­dile. Et le Français n’a pas manqué l’occasion de charmer l’Allemande.

Great inter­ac­tion between Eva Lys and Arthur Fils at a Lacoste Event



Eva : “Who would you bring on this rooftop for a drink at golden hour?”



Arthur : “If I take a girl, I will go with you”



🥰



(h/t @filsupdates) pic.twitter.com/PFmsjpBU85 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Eva Lys : « Qui emmènerais‐tu sur ce rooftop pour prendre un verre au coucher de soleil ? »

Arthur Fils : « Si je devais choisir une fille, ce serait toi »