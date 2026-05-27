S’il a déclaré forfait pour Roland‐Garros, en raison d’une blessure à une hanche, Arthur Fils a participé à un événement de son équipementier, Lacoste, à Paris.
À cette occasion, le numéro 1 français s’est prêté à un jeu de questions‐réponses avec Eva Lys, actuelle 81e mondiale, dans une séquence relayée par la marque au crocodile. Et le Français n’a pas manqué l’occasion de charmer l’Allemande.
Great interaction between Eva Lys and Arthur Fils at a Lacoste Event— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026
Eva : “Who would you bring on this rooftop for a drink at golden hour?”
Arthur : “If I take a girl, I will go with you”
🥰
(h/t @filsupdates) pic.twitter.com/PFmsjpBU85
Eva Lys : « Qui emmènerais‐tu sur ce rooftop pour prendre un verre au coucher de soleil ? »
Arthur Fils : « Si je devais choisir une fille, ce serait toi »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 14:52