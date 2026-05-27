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Arthur Fils à une joueuse du top 100 : « Si je devais choisir une fille du circuit pour prendre un verre au coucher du soleil, ce serait toi »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a déclaré forfait pour Roland‐Garros, en raison d’une bles­sure à une hanche, Arthur Fils a parti­cipé à un événe­ment de son équi­pe­men­tier, Lacoste, à Paris. 

À cette occa­sion, le numéro 1 fran­çais s’est prêté à un jeu de questions‐réponses avec Eva Lys, actuelle 81e mondiale, dans une séquence relayée par la marque au croco­dile. Et le Français n’a pas manqué l’occasion de charmer l’Allemande.

Eva Lys : « Qui emmènerais‐tu sur ce rooftop pour prendre un verre au coucher de soleil ? »
Arthur Fils : « Si je devais choisir une fille, ce serait toi »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 14:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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