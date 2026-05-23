Arthur Fils est vraiment maudit.
Déjà contraint au forfait avant son troisième tour en 2025, Arthur Fils a encore été contraint de se retirer, cette fois avant même le début de Roland‐Garros.
S’il n’a pas tenu à préciser la nature réelle de sa blessure, le Français a expliqué en conférence de presse que c’était tout simplement le choix le plus prudent.
« Je ne peux pas tenir ça pendant 3 heures. Si au bout de 20 minutes, tu as mal, ce n’est pas possible. Comme je l’ai déjà dit, si c’était le dernier tournoi de ma vie, de ma carrière, j’aurais pris des anti‐inflammatoires et j’aurais joué mais j’ai encore 10, 15 ans devant moi. Je ne peux pas répéter la même erreur. Imagine si j’ai mal au bout de 20 minutes et que je dois jouer 5 sets, un jour de repos et après je dois rejouer 5 sets, cela ne tiendra jamais. On en a discuté avec l’équipe après l’entraînement, on s’est dit : c’est dommage, tu joues bien mais ce n’est pas possible. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 18:45