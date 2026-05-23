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Arthur Fils, après l’an­nonce de son forfait : « Si c’était le dernier tournoi de ma carrière, j’au­rais pris des anti‐inflammatoires et j’au­rais joué, mais j’ai encore 10, 15 ans devant moi. Je ne peux pas répéter la même erreur »

Par
Thomas S
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Arthur Fils est vrai­ment maudit.

Déjà contraint au forfait avant son troi­sième tour en 2025, Arthur Fils a encore été contraint de se retirer, cette fois avant même le début de Roland‐Garros.

S’il n’a pas tenu à préciser la nature réelle de sa bles­sure, le Français a expliqué en confé­rence de presse que c’était tout simple­ment le choix le plus prudent. 

« Je ne peux pas tenir ça pendant 3 heures. Si au bout de 20 minutes, tu as mal, ce n’est pas possible. Comme je l’ai déjà dit, si c’était le dernier tournoi de ma vie, de ma carrière, j’au­rais pris des anti‐inflammatoires et j’au­rais joué mais j’ai encore 10, 15 ans devant moi. Je ne peux pas répéter la même erreur. Imagine si j’ai mal au bout de 20 minutes et que je dois jouer 5 sets, un jour de repos et après je dois rejouer 5 sets, cela ne tiendra jamais. On en a discuté avec l’équipe après l’en­traî­ne­ment, on s’est dit : c’est dommage, tu joues bien mais ce n’est pas possible. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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