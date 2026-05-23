Arthur Fils est vrai­ment maudit.

Déjà contraint au forfait avant son troi­sième tour en 2025, Arthur Fils a encore été contraint de se retirer, cette fois avant même le début de Roland‐Garros.

S’il n’a pas tenu à préciser la nature réelle de sa bles­sure, le Français a expliqué en confé­rence de presse que c’était tout simple­ment le choix le plus prudent.

« Je ne peux pas tenir ça pendant 3 heures. Si au bout de 20 minutes, tu as mal, ce n’est pas possible. Comme je l’ai déjà dit, si c’était le dernier tournoi de ma vie, de ma carrière, j’au­rais pris des anti‐inflammatoires et j’au­rais joué mais j’ai encore 10, 15 ans devant moi. Je ne peux pas répéter la même erreur. Imagine si j’ai mal au bout de 20 minutes et que je dois jouer 5 sets, un jour de repos et après je dois rejouer 5 sets, cela ne tiendra jamais. On en a discuté avec l’équipe après l’en­traî­ne­ment, on s’est dit : c’est dommage, tu joues bien mais ce n’est pas possible. »