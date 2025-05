Sorti vain­queur de son premier tour qui l’op­po­sait à Nicolas Jarry (149e à l’ATP) 6–3, 6–4, 6–7, 6–3, Arthur Fils a tout de même concédé un set, et ce malgré plusieurs occa­sions. Un risque que son coach a déploré, dès la fin de la rencontre, d’une manière pour le moins directe.

« Il m’a presque frappé à la fin du match. Il m’a dit : ‘mec, tu as eu telle­ment d’oc­ca­sions. Il faut les saisir, ne pas avoir peur !’ Il est très direct, mais je l’aime. Au moins, on sait où on va, et c’est ce que l’on fait maintenant. »

Un conseil que le joueur trico­lore aura l’oc­ca­sion de suivre lors de sa rencontre contre Jaume Munar (57e joueur mondial), dans le cadre du second tour de Roland‐Garros.