Les premières invi­ta­tions pour le grand tableau de l’édi­tion 2023 de Roland‐Garros ont été dévoi­lées et elle ont récom­pensé celle et ceux qui sont le mieux classés au clas­se­ment de la Race, le clas­se­ment depuis le début de la saison.

Ainsi, Arthur Fils (55e joueur mondial à la Race) et Hugp Gaston (105e à la Race) ont tous les deux obtenu leur précieux sésame tout comme Jessika Ponchet et Clara Burel dans le tableau féminin.

Et au vu des deux émoti­cônes qu’il a publié en dessous de la publi­ca­tion de la FFT concer­nant ces wild cards « Destination Roland‐Garros », Benoît Paire semble dubitatif.

🧐🧐 — paire benoit (@benoitpaire) May 9, 2023

Et pour­tant, classé 115e mondial à la Race cette semaine et seule­ment 11e trico­lore de ce clas­se­ment (juste derrière Hugo Gaston), l’Avignonnais ne peut pas vrai­ment se plaindre.

Il devra soit attendre une invi­ta­tion offi­cielle de la part d’Amélie Mauresmo et des orga­ni­sa­teurs, soit passer par la case quali­fi­ca­tions. Et cette dernière option semble la plus probable même s’il pense visi­ble­ment mériter un autre sort.