La dernière fois qu’Arthur Fils a été vu sur un court de tennis c’était au 1er tour à Rome où il avait du déclarer forfait suite à une douleur à la hanche.
Très vite après des examens poussés, il avait rassuré tout le monde en expliquant que c’était une fausse alerte et qu’il avait hâtê de reprendre la direction des courts.
Depuis cette déclaration, le Français qui a réalisé un superbe début de saison est presque invisible même s’il a été vu à Jean Bouin un des centres d’entrainement situé en face de la piscine Molitor. Le souci c’est qu’il n’a pas taper la moindre balle.
Si on rajoute à cette information le fait qu’il n’est toujours pas programmé pour le média day, l’hypothèse d’un forfait semble possible.
Ce serait un coup dur pour le tournoi, les fans et le public tricolore. Evidemment nous avons contacté son agent à ce sujet qui forcément ne nous pas répondu. L’autre hypothèse est que le Tricolore s’entraine en secret pour éviter la pression, wait and see…
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 07:24