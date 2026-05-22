La dernière fois qu’Arthur Fils a été vu sur un court de tennis c’était au 1er tour à Rome où il avait du déclarer forfait suite à une douleur à la hanche.

Très vite après des examens poussés, il avait rassuré tout le monde en expli­quant que c’était une fausse alerte et qu’il avait hâtê de reprendre la direc­tion des courts.

Depuis cette décla­ra­tion, le Français qui a réalisé un superbe début de saison est presque invi­sible même s’il a été vu à Jean Bouin un des centres d’en­trai­ne­ment situé en face de la piscine Molitor. Le souci c’est qu’il n’a pas taper la moindre balle.

Si on rajoute à cette infor­ma­tion le fait qu’il n’est toujours pas programmé pour le média day, l’hy­po­thèse d’un forfait semble possible.

Ce serait un coup dur pour le tournoi, les fans et le public trico­lore. Evidemment nous avons contacté son agent à ce sujet qui forcé­ment ne nous pas répondu. L’autre hypo­thèse est que le Tricolore s’en­traine en secret pour éviter la pres­sion, wait and see…