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Arthur Fils forfait, l’in­quié­tude est réelle !

Par
Laurent Trupiano
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La dernière fois qu’Arthur Fils a été vu sur un court de tennis c’était au 1er tour à Rome où il avait du déclarer forfait suite à une douleur à la hanche. 

Très vite après des examens poussés, il avait rassuré tout le monde en expli­quant que c’était une fausse alerte et qu’il avait hâtê de reprendre la direc­tion des courts. 

Depuis cette décla­ra­tion, le Français qui a réalisé un superbe début de saison est presque invi­sible même s’il a été vu à Jean Bouin un des centres d’en­trai­ne­ment situé en face de la piscine Molitor. Le souci c’est qu’il n’a pas taper la moindre balle. 

Si on rajoute à cette infor­ma­tion le fait qu’il n’est toujours pas programmé pour le média day, l’hy­po­thèse d’un forfait semble possible. 

Ce serait un coup dur pour le tournoi, les fans et le public trico­lore. Evidemment nous avons contacté son agent à ce sujet qui forcé­ment ne nous pas répondu. L’autre hypo­thèse est que le Tricolore s’en­traine en secret pour éviter la pres­sion, wait and see…

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 07:24

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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