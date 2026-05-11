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Arthur Fils : « J’ai passé tous les tests avec l’équipe et tout est clair »

Par
Jean Muller
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C’est par un simple tweet qu’Arthur Fils a donné de ses nouvelles après son abandon dès son entrée en lice à Rome. Souffrant de la hanche, il avaut du jeter l’éponge et tous les fans et spécia­listes avaient vrai­ment peur pour la suite.

Finalement, après des examens, le Tricolore a donné que des bonnes nouvelles. La première c’est qu’il n’a rien de grave, la seconde c’est qu’il a va vite reprendre l’entrainement.

« J’ai ressenti quelque chose pendant le match à Rome. J’ai passé tous les tests avec l’équipe et tout est clair. Déjà de retour au travail pour Paris. Merci pour les messages »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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