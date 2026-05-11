C’est par un simple tweet qu’Arthur Fils a donné de ses nouvelles après son abandon dès son entrée en lice à Rome. Souffrant de la hanche, il avaut du jeter l’éponge et tous les fans et spécialistes avaient vraiment peur pour la suite.
Felt something during the match in Rome. I ran all the tests with the team and everything is clear.— Arthur Fils (@ArthurFils) May 11, 2026
Already back to work for Paris. Thanks for the messages 🙏🏾
Finalement, après des examens, le Tricolore a donné que des bonnes nouvelles. La première c’est qu’il n’a rien de grave, la seconde c’est qu’il a va vite reprendre l’entrainement.
« J’ai ressenti quelque chose pendant le match à Rome. J’ai passé tous les tests avec l’équipe et tout est clair. Déjà de retour au travail pour Paris. Merci pour les messages »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 19:45