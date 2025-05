En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion diffi­cile pour le troi­sième tour de Roland‐Garros, Arthur Fils a réagi à la fin de carrière de Richard Gasquet, battu par le numéro 1 mondial Jannik Sinner pour son ultime match.

« C’était un des plus grands cham­pions du tennis fran­çais. On en parlait avec Nicolas Mahut la dernière fois, on s’est dit qu’il faisait partie des top 5, peut‐être top 10 joueurs fran­çais all time. Ça fait bizarre. Je viens de le croiser dans les vestiaires, on a parlé un peu pendant trois ou quatre minutes avant que je ne vienne ici. Ça fait bizarre de se dire : pour le coup, il arrête vrai­ment, il ne sera plus du tout avec nous dans les tour­nois, on ne le croi­sera plus trop. Je lui ai demandé : ‘et là, tu fais quoi ?’ Il m’a dit : ‘je pense que je vais aller jouer au foot’. Ça fait vrai­ment bizarre. Si j’ai besoin de conseil, c’est sûr que je l’ap­pel­lerai, mais c’est bizarre en tout cas. »