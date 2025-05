Quel scénario sur le court Suzanne Lenglen ce jeudi !

Touché au dos et clai­re­ment diminué à partir du troi­sième set lors de son deuxième tour contre Jaume Munar (57e mondial) au deuxième tour de Roland‐Garros, Arthur Fils a refusé d’ab­di­quer. Et après avoir laissé filer la quatrième manche, le numéro 1 fran­çais a trouvé la force de s’im­poser en cinq sets : 7–6(3), 7–6(4), 2–6, 0–6, 6–4, en 4h30 de jeu.

