Héroïque ce jeudi pour venir à bout de Jaume Munar au deuxième tour de Roland‐Garros alors qu’il souf­frait du dos, Arthur Fils a tenu à répondre aux propos de l’Espagnol qui s’est plaint de l’at­ti­tude du public pendant la rencontre.

Selon le Parisien, il n’y a abso­lu­ment rien de choquant.

« Indiscipliné ? C’est un grand mot. Quand tu vois le public qu’il y a au foot, ici ce n’est rien encore. Quand tu vois le public qu’il y a en NBA, ce n’est rien, ou en NFL, peu importe. L’atmosphère est dingue mais c’est du tennis. Indiscipliné, s’ils font un peu de bruit avant de servir, c’est toujours un peu agaçant pour l’ad­ver­saire, ; mais il faut faire avec, il n’y a pas le choix. Quand je suis allé au Brésil, j’ai joué Fonseca, je ne me suis pas plaint du public. Il faut faire avec, on n’a pas le choix. Quand on va en Australie, qu’on joue des Australiens ou quand on va à New York et qu’on joue contre des Américains, les mecs te hurlent dans les oreilles pendant 3–4 heures, qu’est‐ce que tu veux faire ? Tu ne vas pas te plaindre du public ? Tu n’as pas le choix, tu sais que c’est là. Moi, je pense que le public fran­çais c’est l’un des meilleurs, si ce n’est pas le meilleur et ça restera comme ça. »