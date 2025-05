Face à Jarry qui lui a donné une sacrée réplique, Arthur Fis a fait un gros match. Une entrée en lice très effi­cace d’au­tant que c’était sa première victoire à Roland‐Garros.

En confé­rence de presse, le trico­lore était heureux même si son projet est d’at­teindre les plus hauts sommets.

« Je m’en­traîne pour ça. On fait le boulot avec l’équipe pour ça, que ce soit sur le terrain ou sur les à‑côtés. Je pense qu’on met du cœur à l’ou­vrage. Après, c’est sûr que sur terre je me sens bien. Je ne joue pas mal. J’ai perdu 2 fois contre Carlos une fois contre Sacha ; contre Carlos c’est pas loin, Sacha, ça jouait bien à Rome. C’est des défaites toujours encou­ra­geantes. Je connais mon niveau. Je sais que je suis sur la bonne voie. Il ne faut pas s’en­flammer, ça peut prendre du temps, on peut parler en termes d’an­nées, ça peut prendre 1, 2, 3 ou 4 ans. Je sais que je bosse bien et qu’un jour ou l’autre ça va payer ! »