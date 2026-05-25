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Arthur Rinderknech, inter­loqué en confé­rence de presse : « Ta ques­tion n’est pas forcé­ment hyper claire, mais je vais y répondre comme je la comprends »

Par
Laurent Trupiano
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Arthur a réalisé une entrée solide face à l’Autrichien Rodionov (7−6, 6–2, 6–3). Au prochain tour, il va affronter Matteo Berrettini, un deuxième tour qui sent la poudre. On comprend donc sa réac­tion après la ques­tion un peu mal formulée d’un confrère.

Pour le prochain match, le fait de jouer un mec qui n’a plus 20 ans non plus, est‐ce que c’est plutôt une bonne chose, que vous allez partir sur un pied d’éga­lité là‐dessus ? On sait qu’il a déjà eu des petits pépins physiques. 
Ta ques­tion n’est pas forcé­ment hyper claire, mais je vais y répondre comme je la comprends. Oui, c’est un joueur d’ex­pé­rience, un joueur qui a joué des milliers de matches sur le circuit, qui connaît la musique. C’est un joueur qui était top 5 ou top 10. Ce sera un match très compliqué. On sait que lors­qu’il peut enchaîner les matches, il est toujours perfor­mant. Il a eu des pépins, des bles­sures, mais je lui souhaite de ne plus en avoir. Ce sera un match vrai­ment pas simple à gagner, c’est sûr et j’aurai besoin d’être perfor­mant et d’avoir un super public comme aujourd’hui. 

Publié le lundi 25 mai 2026 à 17:15

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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