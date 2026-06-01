Après avoir réalisé un « Moonwalk » sur le central, gentiment proposé par Fabrice Santoro, Aryna Sabalenka, qui a dominé en deux sets Naomi Osaka (7−5, 6–3) en huitièmes de finale de Roland‐Garros, s’est précipitée dans le mini studio d’Amazon Prime pour répondre aux question de Marion Bartoli, Lucas Pouille et aussi de Jo‐Wilfried Tsonga.
Aryna Sabalenka does Michael Jackson’s moonwalk on court after beating Naomi Osaka at Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 1, 2026
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Mais visiblement, Jo avait un peu la tête ailleurs car quand c’était à son tour, il n’était pas prêt. Il a donc improvisé en oubliant l’aspect tactique pour faire l’éloge de toutes les qualités d’Aryna : « On a envie de te voir plus souvent pour ce genre de soirée, tu es numéro 1 mondiale, tu joues un super tennis et en plus tu as un sacré sourire », a lâché le Manceau.
Aryna, surprise mais ravie, a alors stoppé Jo en lui disant sur le ton de l’humour : « Arrête, tu vas me faire rougir. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 22:26