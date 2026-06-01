Après avoir réalisé un « Moonwalk » sur le central, genti­ment proposé par Fabrice Santoro, Aryna Sabalenka, qui a dominé en deux sets Naomi Osaka (7−5, 6–3) en huitièmes de finale de Roland‐Garros, s’est préci­pitée dans le mini studio d’Amazon Prime pour répondre aux ques­tion de Marion Bartoli, Lucas Pouille et aussi de Jo‐Wilfried Tsonga.

Aryna Sabalenka does Michael Jackson’s moon­walk on court after beating Naomi Osaka at Roland Garros



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Mais visi­ble­ment, Jo avait un peu la tête ailleurs car quand c’était à son tour, il n’était pas prêt. Il a donc impro­visé en oubliant l’as­pect tactique pour faire l’éloge de toutes les qualités d’Aryna : « On a envie de te voir plus souvent pour ce genre de soirée, tu es numéro 1 mondiale, tu joues un super tennis et en plus tu as un sacré sourire », a lâché le Manceau.

Aryna, surprise mais ravie, a alors stoppé Jo en lui disant sur le ton de l’hu­mour : « Arrête, tu vas me faire rougir. »