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Aryna Sabalenka à Jo‐Wilfried Tsonga : « Arrête, tu vas me faire rougir »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 30/05/2026 - Aryna Sabalenka Conference de presse - Bielorussie

Après avoir réalisé un « Moonwalk » sur le central, genti­ment proposé par Fabrice Santoro, Aryna Sabalenka, qui a dominé en deux sets Naomi Osaka (7−5, 6–3) en huitièmes de finale de Roland‐Garros, s’est préci­pitée dans le mini studio d’Amazon Prime pour répondre aux ques­tion de Marion Bartoli, Lucas Pouille et aussi de Jo‐Wilfried Tsonga.

Mais visi­ble­ment, Jo avait un peu la tête ailleurs car quand c’était à son tour, il n’était pas prêt. Il a donc impro­visé en oubliant l’as­pect tactique pour faire l’éloge de toutes les qualités d’Aryna : « On a envie de te voir plus souvent pour ce genre de soirée, tu es numéro 1 mondiale, tu joues un super tennis et en plus tu as un sacré sourire », a lâché le Manceau.

Aryna, surprise mais ravie, a alors stoppé Jo en lui disant sur le ton de l’hu­mour : « Arrête, tu vas me faire rougir. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 22:26

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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