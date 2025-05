La Biélorusse est faci­le­ment entrée dans son tournoi en domi­nant la joueuse russe, Kamilla Rakhimova (85e), en deux manches : 6–1, 6–0.

Ce succès lui permet donc d’ac­céder au deuxième tour. Interrogée sur le fait de savoir si elle regar­dait les tableaux avant de débuter un tournoi, elle a genti­ment recadré le jour­na­liste en ques­tions. Extraits.

Question. Je ne sais pas si vous faites partie des joueuses qui regardent ardem­ment le tableau…

Sabalenka : Non. Si vous devez me dire quelque chose, ne le faites pas ! abstenez‐vous ! Non, je plai­sante… Je ne regarde jamais le tableau, ou en tout cas, loin dans le tableau.

Q. Donc tu ne regardes jamais le tableau. C’était juste­ment ma ques­tion…

Sabalenka : Non, pas vraiment.

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros