Un nouveau séisme a eu lieu ce mercredi à Roland‐Garros.
Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
En conférence de presse, la numéro 1 mondiale n’a pas caché son immense déception.
« Aucune pensée, aucune émotion. Lo tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis, mais on verra. On verra dans quelques jours. J’espère que je vais me remettre d’aplomb mentalement, a lâché Sabalenka avant de développer un peu plus. J’ai l’impression d’avoir eu de très bonnes occasions dans le deuxième set. J’ai tout gâché, puis elle a pris le dessus et a très bien joué. J’ai l’impression que mentalement, je n’ai pas vraiment pu m’en remettre après le deuxième set. Ça a été ma plus grosse erreur. Je ne sais pas quand c’est la dernière fois que ça m’est arrivée de perdre 10 jeux d’affilée. Je suppose que mentalement, je me suis retrouvée dans un trou très, très profond et sombre, et je n’arrivais tout simplement pas à me remettre mentalement sur les rails. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 17:32