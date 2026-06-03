Un nouveau séisme a eu lieu ce mercredi à Roland‐Garros.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

En confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale n’a pas caché son immense déception.

« Aucune pensée, aucune émotion. Lo tout de suite, j’ai juste envie d’ar­rêter le tennis, mais on verra. On verra dans quelques jours. J’espère que je vais me remettre d’aplomb menta­le­ment, a lâché Sabalenka avant de déve­lopper un peu plus. J’ai l’impression d’avoir eu de très bonnes occa­sions dans le deuxième set. J’ai tout gâché, puis elle a pris le dessus et a très bien joué. J’ai l’impression que menta­le­ment, je n’ai pas vrai­ment pu m’en remettre après le deuxième set. Ça a été ma plus grosse erreur. Je ne sais pas quand c’est la dernière fois que ça m’est arrivée de perdre 10 jeux d’af­filée. Je suppose que menta­le­ment, je me suis retrouvée dans un trou très, très profond et sombre, et je n’ar­ri­vais tout simple­ment pas à me remettre menta­le­ment sur les rails. »