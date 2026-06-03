Un nouveau séisme a eu lieu ce mercredi à Roland‐Garros.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

En confé­rence de presse, la numéro 1 mondiale n’a pas caché son immense déception.

« Aucune pensée, aucune émotion. Lo tout de suite, j’ai juste envie de quitter le tennis, mais on verra. On verra dans quelques jours. J’espère que je vais me remettre d’aplomb menta­le­ment, a lâché Sabalenka avant de déve­lopper un peu plus. J’ai l’impression d’avoir eu de très bonnes occa­sions dans le deuxième set. J’ai tout gâché, puis elle a pris le dessus et a très bien joué. J’ai l’impression que menta­le­ment, je n’ai pas vrai­ment pu m’en remettre après le deuxième set. Ça a été ma plus grosse erreur. Je ne sais pas quand c’est la dernière fois que ça m’est arrivée de perdre 10 jeux d’af­filée. Je suppose que menta­le­ment, je me suis retrouvée dans un trou très, très profond et sombre, et je n’ar­ri­vais tout simple­ment pas à me remettre menta­le­ment sur les rails. »