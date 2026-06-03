Les surprises s’en­chaînent dans ce Roland‐Garros tota­le­ment illisible.

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Après avoir déclaré « vouloir arrêter le tennis tout de suite », la numéro 1 mondiale a exprimé sa volonté de s’amé­liorer malgré une énorme frustration.

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, j’ima­gine. À un moment donné, je finirai par comprendre ce petit blocage et je revien­drai encore plus forte. D’ailleurs, je viens de trouver comment je pour­rais la surmonter. Vous connaissez ces endroits où l’on entre pour tout casser ? Je vais proba­ble­ment y passer toute la journée demain à détruire des objets. Peut‐être que ça aidera. Peut‐être pas. On verra. »