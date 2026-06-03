Les surprises s’enchaînent dans ce Roland‐Garros totalement illisible.
Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simplement sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).
Après avoir déclaré « vouloir arrêter le tennis tout de suite », la numéro 1 mondiale a exprimé sa volonté de s’améliorer malgré une énorme frustration.
« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, j’imagine. À un moment donné, je finirai par comprendre ce petit blocage et je reviendrai encore plus forte. D’ailleurs, je viens de trouver comment je pourrais la surmonter. Vous connaissez ces endroits où l’on entre pour tout casser ? Je vais probablement y passer toute la journée demain à détruire des objets. Peut‐être que ça aidera. Peut‐être pas. On verra. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 20:32