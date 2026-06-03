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Aryna Sabalenka, après sa terrible défaite : « Vous connaissez ces endroits où l’on entre pour tout casser ? Je vais proba­ble­ment y passer toute la journée demain à détruire des objets »

Par
Baptiste Mulatier
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Les surprises s’en­chaînent dans ce Roland‐Garros tota­le­ment illisible. 

Alors qu’elle menait 6–3, 4–1 (double break) puis 5–3 face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale, Aryna Sabalenka a tout simple­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match (3−6, 7–5, 6–0).

Après avoir déclaré « vouloir arrêter le tennis tout de suite », la numéro 1 mondiale a exprimé sa volonté de s’amé­liorer malgré une énorme frustration. 

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, j’ima­gine. À un moment donné, je finirai par comprendre ce petit blocage et je revien­drai encore plus forte. D’ailleurs, je viens de trouver comment je pour­rais la surmonter. Vous connaissez ces endroits où l’on entre pour tout casser ? Je vais proba­ble­ment y passer toute la journée demain à détruire des objets. Peut‐être que ça aidera. Peut‐être pas. On verra. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 20:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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