Opposée à Olga Danilovic au troi­sième tour, Aryna Sabalenka s’est imposée sans trem­bler (6−2, 6–3), pour atteindre la deuxième semaine de Roland‐Garros.

Interrogée sur la dureté de ses anciens entraî­neurs en Biélorussie, en confé­rence de presse d’après match, la numéro 1 mondiale a donné une anec­dote montrant qu’elle a dû faire face à de nombreuses critiques, avant d’at­teindre les sommets.

« Il ne s’agit pas de me pousser à bout. J’ai toujours été assez motivé et ils n’ont pas eu besoin de me pousser. Mais j’ai entendu beau­coup de gens dire que je ne suis pas assez intel­li­gente, que je suis stupide, que je n’y arri­verai jamais et que je n’ai rien pour arriver au sommet. Je riais et je disais : « On verra bien ». Je pense que je veux leur envoyer un message rapide pour qu’ils quittent leur travail, parce qu’hon­nê­te­ment, je pense qu’ils ne savent rien et qu’ils feraient mieux de démis­sionner juste pour sauver d’autres joueurs (sourire). »