Particulièrement expé­di­trice pour son entrée en lice, Aryna Sabalenka n’a fait qu’une bouchée de la 78e joueuse mondiale Kamilla Rakhimova (6−1, 6–0), sur le court Philippe‐Chatrier.

Ce dimanche, un hommage sera rendu à Rafael Nadal, sur ce même court, en fin d’après‐midi. Questionnée sur la possi­bi­lité d’as­sister à ce moment d’his­toire, la numéro un mondiale a fait preuve de beau­coup d’hu­mour dans sa réponse, en inter­view d’après‐match.

« Je ne sais pas. Quand on me parle de Rafa, la première chose qui me vient à l’es­prit, c’est qu’il est un travailleur acharné et que tout ce qu’il a accompli, c’est grâce à son travail acharné. Je suis donc très recon­nais­sante de ce grand exemple et, bien sûr, j’es­saierai de rester dans les parages pour assister à cette magni­fique céré­monie et j’es­saierai de l’at­traper quelque part et de lui demander comment je peux gagner ce tournoi. S’il te plaît, donne moi un ou deux conseils. Quelques‐uns seule­ment, je n’ai pas besoin de plus. »