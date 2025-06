Qualifiée pour sa première finale à Roland‐Garros, Aryna est logi­que­ment très fière du travail accompli d’au­tant que peu d’ob­ser­va­teurs la sentaient capable de réussir ce pari vu les spéci­fi­cités de son jeu.

« On m’a toujours dit que cette surface n’était pas pour moi. Je n’avais pas confiance dans le passé or, ces dernières années, on a vrai­ment déve­loppé mon jeu. Je me sens beau­coup plus à l’aise sur cette surface. J’aime bien jouer sur la terre battue et, gagner ce trophée, ce serait abso­lu­ment fabu­leux pour nous. Je suis prête à aller en finale et à me battre sur chaque point, à donner tout ce qu’il faut pour gagner. »