En confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de Roland‐Garros, où elle retrou­vera sa rivale Iga Swiatek en demi‐finales, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a évoqué sa force de frappe.

« Je ne pense pas avoir déjà joué contre une joueuse plus puis­sante que moi. Mais honnê­te­ment, je me fiche que mon adver­saire essaie de frapper plus fort que moi, ou de changer le rythme et de me faire bouger et courir. Je pense qu’au fil des ans, j’ai beau­coup évolué dans mon jeu et je pense être prête à affronter des joueuses puis­santes. Je suis prête à jouer contre quiconque me fera courir et travailler pour marquer des points. Quand il s’agit de puis­sance, j’aime ça. C’est comme si je disais ‘OK, tu veux voir ma puis­sance ?’ Je vais te montrer…’ Donc je prends toujours ça comme un défi et je me dis : ‘OK, voyons

qui est la meilleure aujourd’hui’ (sourire) »