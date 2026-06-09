Si l’édition 2026 de Roland‐Garros a vu Mirra Andreeva remporter son premier titre du Grand Chelem, Aryna Sabalenka peut vraiment s’en vouloir.
Alors qu’elle était l’immense favorite du tournoi après les éliminations de Rybakina, Swiatek et Gauff, la numéro 1 mondial a totalement implosé en quarts de finale contre Diana Shnaider alors qu’elle menait pourtant 6–3, 4–1.
Et l’attitude auto‐destructrice de la Biélorusse, qui a perdu à les 10 derniers jeux du match à partir de 5–3 en sa faveur dans le deuxième set, a du mal à passer pour l’ancienne joueuse australienne, Rennae Stubbs, coach de Serena Williams.
« Comment est‐ce possible, alors que tu es numéro un mondial, que tu sois à ce moment‐là la seule joueuse du tableau à avoir remporté un titre du Grand Chelem, et que tu mènes d’un set et 4–1 face à une joueuse qui n’a jamais atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem ? Tu es en train de l’écraser. Oui, il y a du vent. Oui, les conditions ne sont pas idéales. Mais tu mènes d’un set et 4–1. Tu ne peux pas mettre le vent et les conditions en cause pour expliquer ta défaite. Alors je ne comprends pas pourquoi, à 1 set et 4–1, tu es même un tant soit peu énervée par quoi que ce soit. Elle hurle sur son camp, elle leur dit ceci et cela, elle jette sa raquette et lève les bras au ciel. »
Publié le mardi 9 juin 2026 à 19:59