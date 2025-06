Qualifiée pour les quarts de finale de Roland‐Garros après une belle victoire face à Amanda Anisimova (7−5, 6–3), Aryna Sabalenka, programmée pour la deuxième fois de la quin­zaine sur le court Suzanne‐Lenglen, a été inter­rogée en confé­rence de presse d’après match sur cette program­ma­tion assez surpre­nante pour une numéro 1 mondiale.

Et la Biélorusse n’a pas voulu polémiquer.

Q. J’aimerais vous inter­roger sur le court d’au­jourd’hui, le Suzanne‐Lenglen. C’est la deuxième fois que vous avez l’oc­ca­sion de jouer sur ce court. J’ai lu que c’était la première fois depuis 2019 que la numéro 1 jouait deux matchs sur ce court. Est‐ce que cela signifie quelque chose pour vous ?

Aryna Sabalenka : Bien sûr, je préfé­re­rais jouer sur les plus grands courts, mais en même temps, tout le monde ne peut pas obtenir de billets sur le court Central, et puis c’est bien de jouer dans un autre stade, qui est aussi grand et beau, devant les personnes qui ont pu obtenir des billets sur ce court. Donc, au final, si vous me demandez ce que je préfère, je préfère jouer sur le Philippe‐Chatrier. Mais pour­quoi a‑t‐on décidé de me faire jouer sur ce court pour la deuxième fois ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne vais pas me plaindre. J’ai gagné. Je suis contente. J’espère qu’à partir de main­te­nant, je ne jouerai plus que sur le Philippe‐Chatrier. Je pense que je devrais, non ? Donc, ça va aller.