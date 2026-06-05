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« Aryna Sabalenka s’est auto‐détruite. Elle s’est crispée pour une raison ou une autre. C’est très étrange », estime l’an­cien 5e joueur mondial, Jimmy Arias

Par
Thomas S
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Ancien 5e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Tennis Channel, Jimmy Arias a été invité à revenir sur le défaite rocam­bo­lesque d’Aryna Sabalenka contre Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros.

Et l’Américaine a résumé avec ses mots le bour­bier dans lequel la Biélorusse s’est enfoncée. 

« Tu imagines combien tu aurais gagné si tu avais parié sur la victoire de Francisco Cerúndolo alors qu’il était mené 6–3, 6–2, 5–1 face à Jannik Sinner, puis si tu avais égale­ment parié sur la défaite de Sabalenka alors qu’elle menait 6–3, 4–1 et avait deux breaks d’avance ? Vous seriez multi­mil­lion­naire. Quant à la façon dont Shnaider a renversé la situa­tion, je pense que Sabalenka s’est auto­dé­truite. Elle s’est crispée pour une raison ou une autre. C’est très étrange, car à 4–1 avec deux breaks d’avance, on est toujours large­ment en tête et on reste la meilleure joueuse si on joue son tennis. Les condi­tions n’étaient pas celles qu’elle apprécie. Il y avait beau­coup de vent — un peu comme les condi­tions dont elle s’était plainte lorsqu’elle avait perdu en finale l’année dernière. Nous avions aujourd’hui des vents d’environ 50 km/h. Les condi­tions ne semblaient pas la déranger jusqu’à ce que, soudain, elles le fassent. »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 14:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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