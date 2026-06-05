Ancien 5e joueur mondial et désormais consultant pour Tennis Channel, Jimmy Arias a été invité à revenir sur le défaite rocambolesque d’Aryna Sabalenka contre Diana Shnaider en quarts de finale de Roland‐Garros.
Et l’Américaine a résumé avec ses mots le bourbier dans lequel la Biélorusse s’est enfoncée.
« Tu imagines combien tu aurais gagné si tu avais parié sur la victoire de Francisco Cerúndolo alors qu’il était mené 6–3, 6–2, 5–1 face à Jannik Sinner, puis si tu avais également parié sur la défaite de Sabalenka alors qu’elle menait 6–3, 4–1 et avait deux breaks d’avance ? Vous seriez multimillionnaire. Quant à la façon dont Shnaider a renversé la situation, je pense que Sabalenka s’est autodétruite. Elle s’est crispée pour une raison ou une autre. C’est très étrange, car à 4–1 avec deux breaks d’avance, on est toujours largement en tête et on reste la meilleure joueuse si on joue son tennis. Les conditions n’étaient pas celles qu’elle apprécie. Il y avait beaucoup de vent — un peu comme les conditions dont elle s’était plainte lorsqu’elle avait perdu en finale l’année dernière. Nous avions aujourd’hui des vents d’environ 50 km/h. Les conditions ne semblaient pas la déranger jusqu’à ce que, soudain, elles le fassent. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 14:47