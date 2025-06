Logiquement abattue lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en finale de Roland‐Garros contre Coco Gauff, Aryna Sabalenka, après avoir exprimé sa volonté d’ou­blier au plus vite cette décep­tion en prenant des vacances, a eu une drôle de déclaration.

Alors qu’un jour­na­liste remuait un peu le couteau de la plaie, la numéro 1 mondiale a estimé que si Iga Swiatek avait affronté l’Américaine à sa place ce samedi, c’est la Polonaise qui l’au­rait emporté.

Q. Est‐ce plus diffi­cile parce qu’il s’agit de la finale d’un Grand Chelem ? Ces événe­ments sont telle­ment plus impor­tants que n’im­porte quoi d’autre.

Aryna Sabalenka. Oui, ça fait mal. Surtout quand vous avez joué du très bon tennis pendant toute la semaine contre beau­coup d’ad­ver­saires diffi­ciles, la cham­pionne olym­pique (Zheng), Iga (Swiatek) et puis vous arrivez sur le court et vous jouez vrai­ment mal. Je pense que si Iga m’avait battue l’autre jour (jeudi, en demi‐finale), je pense qu’elle aurait obtenu la victoire aujourd’hui (samedi). Ouais, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. J’ai très bien joué, et puis sur le dernier match, jouer comme je le fais, ça fait mal.