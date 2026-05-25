Finalement, à l’inverse de sa sorite médiatique à l’Open d’Australie, Terence Atmane était assez calme après cette déconvenue assez historique face à Kokkinakis (855e mondial) qui n’avait disputé que dix petits matchs en 2026.
Expliquant qu’il n’avait pas été à la hauteur mais qu’il n’était pas trop inquiet parce qu’il bossait bien avec son entraineur, Terence restait donc positif alors que son palmarès est toujours vierge d’une victoire en Grand Chelem.
En fin d’entretien, il était logique de parle du fameux smash raté et là aussi plutôt que de le prendre mal, Terence a expliqué ce qu’il s’était vraiment passé : « Je le rate car j’ai le soleil dans les yeux, cela n’avait rien avoir avec le stress. Après, c’est vrai, ça pique. »
Espérons qu’à Wimbledon, Terence parviendra à ouvrir enfin son compteur dans des matchs en trois sets gagnants.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 20:21