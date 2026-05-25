Finalement, à l’in­verse de sa sorite média­tique à l’Open d’Australie, Terence Atmane était assez calme après cette décon­venue assez histo­rique face à Kokkinakis (855e mondial) qui n’avait disputé que dix petits matchs en 2026.

Expliquant qu’il n’avait pas été à la hauteur mais qu’il n’était pas trop inquiet parce qu’il bossait bien avec son entrai­neur, Terence restait donc positif alors que son palmarès est toujours vierge d’une victoire en Grand Chelem.

En fin d’en­tre­tien, il était logique de parle du fameux smash raté et là aussi plutôt que de le prendre mal, Terence a expliqué ce qu’il s’était vrai­ment passé : « Je le rate car j’ai le soleil dans les yeux, cela n’avait rien avoir avec le stress. Après, c’est vrai, ça pique. »

Espérons qu’à Wimbledon, Terence parviendra à ouvrir enfin son comp­teur dans des matchs en trois sets gagnants.