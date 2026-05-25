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Atmane, battu en cinq sets par Kokkinakis et auteur d’un incroyable manqué : « En fait, sur le smash que je rate, j’ai le soleil dans les yeux, cela n’avait rien avoir avec le stress. Après, c’est vrai, ça pique »

Par
Laurent Trupiano
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Finalement, à l’in­verse de sa sorite média­tique à l’Open d’Australie, Terence Atmane était assez calme après cette décon­venue assez histo­rique face à Kokkinakis (855e mondial) qui n’avait disputé que dix petits matchs en 2026. 

Expliquant qu’il n’avait pas été à la hauteur mais qu’il n’était pas trop inquiet parce qu’il bossait bien avec son entrai­neur, Terence restait donc positif alors que son palmarès est toujours vierge d’une victoire en Grand Chelem.

En fin d’en­tre­tien, il était logique de parle du fameux smash raté et là aussi plutôt que de le prendre mal, Terence a expliqué ce qu’il s’était vrai­ment passé : « Je le rate car j’ai le soleil dans les yeux, cela n’avait rien avoir avec le stress. Après, c’est vrai, ça pique. »

Espérons qu’à Wimbledon, Terence parviendra à ouvrir enfin son comp­teur dans des matchs en trois sets gagnants.

Publié le lundi 25 mai 2026 à 20:21

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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