Finalement, à l’inverse de sa sorite médiatique à l’Open d’Australie, Terence Atmane était assez calme après cette déconvenue assez historique face à Kokkinakis (855ème) qui avait une victoire en 2026 sur le circuit. Expliquant qu’il n’avait pas été à la hauteur mais qu’il était pas trop inquiet parce qu’il bossait bien avec son entraineur, Terence restait donc positif alors que son palmarès est toujours vierge d’une victoire en Grand Chelem.
En fin d’entretien, il était logique de parle du fameux smash raté et là aussi plutôt que de le prendre mal, Terence a expliqué ce qu’il s’était vraiment passé : « Je le rate car j’ai le soleil dans le yeux, cela n’avait rien avoir avec le stress, après c’est vrai, ça pique »
Espérons qu’à Wimbledon, Terence parviendra à ouvrir enfin son compteur dans des matchs en 3 sets gagnants.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 20:21