La rédaction a sélectionné 16 matchs parmi les 40 de la journée de mardi. Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, va débuter son tournoi face au jeune suédois Ymer. Un premier tour qui devrait être relativement facile pour le Serbe après sont titre obtenu à Rome.

Six joueurs français vont également faire leur début à commencer par le très en forme Ugo Humbert qui a eu le temps de prendre ses marques sur terre après des beaux parcours à Rome et Hambourg. Les invités Mayot et Halys ont une belle carte à jouer face à des adversaires à leur portée. Gasquet devra sortir le grand jeu face à Bautista Agut, tout comme Grégoire Barrere et Gilles Simon face à Dimitrov et Shapovalov.

Chez les dames, on surveillera le parcours de la lauréate de l’édition 2017, Jelena Ostapenko, qui n’a jamais réussi à confirmer ce triomphe sur la durée. Kristina Mladenovic aura fort à faire face à une vraie terrienne avec l’Allemande Siegemund tandis que Fiona Ferro partira favorite face à Watson. Harmony Tan tentera d’honorer son invitation face à un gros morceau, la Russe Kasatkina alors que Pauline Parmentier essaiera de nous surprendre face à une Kudermetova en manque de rythme et de confiance.

Retrouvez notre sélection de 16 matchs de la journée de mardi ci-dessous :

Ugo Humbert (FRA) – Marc Polmans (AUS)

Vasek Pospisil (CAN) – Matteo Berrettini (ITA)

Harold Mayot (FRA) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Sam Querrey (USA) – Andrey Rublev (RUS)

Novak Djokovic (SRB) – Mikael Ymer (SUE)

Quentin Halys (FRA) – Marcos Giron (USA)

Roberto Bautista Agut (ESP) – Richard Gasquet (FRA)

Jaume Munar (ESP) – Stefanos Tsitsipas (GRE)

Grégoire Barrere (FRA) – Grigor Dimitrov (BUL)

Denis Shapovalov (CAN) – Gilles Simon (FRA)

Jelena Ostapenko (LAT) – Madison Brengle (USA)

Mayar Sherif (EGY) – Karoline Pliskova (CZE)

Laura Siegemund (GER) – Kristina Mladenovic (FRA)

Fiona Ferro (FRA) – Heather Watson (GBR)

Daria Kasatkina (RUS) – Harmony Tan (FRA)

Pauline Parmentier (FRA) – Veronika Kudermetova (RUS)