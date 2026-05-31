Comme chez les hommes, il y aura une nouvelle cham­pionne à Roland‐Garros !

Après la défaite de la tenante du titre Coco Gauff la veille, dès le troi­sième tour, c’est au tour de la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek (2020, 2022, 2023, 2024), de se faire éliminer en huitièmes de finale.

La troi­sième joueuse a été battue en deux sets par l’ex­cel­lente Marta Kostyuk (7−5, 6–1), désor­mais vain­queure de ses 15 derniers matchs sur le circuit après ses titres à Rouen et Madrid.

#RolandGarros | ❌ IGA SWIATEK ÉLIMINÉE PAR MARTA KOSTYUK ! L’Ukrainienne sort la quadruple vain­queure de Roland‐Garros en deux sets et rejoint les quarts de finale !



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L’Ukrainienne de 23 ans, 15e mondiale, frappe un très grand coup Porte d’Auteuil et peut rêver d’un premier titre en Grand Chelem.

Iga Swiatek n’avait elle plus perdu aussi tôt dans le tournoi depuis sa première appa­ri­tion dans le grand tableau en 2019.