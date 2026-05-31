Comme chez les hommes, il y aura une nouvelle championne à Roland‐Garros !
Après la défaite de la tenante du titre Coco Gauff la veille, dès le troisième tour, c’est au tour de la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek (2020, 2022, 2023, 2024), de se faire éliminer en huitièmes de finale.
La troisième joueuse a été battue en deux sets par l’excellente Marta Kostyuk (7−5, 6–1), désormais vainqueure de ses 15 derniers matchs sur le circuit après ses titres à Rouen et Madrid.
#RolandGarros | ❌ IGA SWIATEK ÉLIMINÉE PAR MARTA KOSTYUK ! L’Ukrainienne sort la quadruple vainqueure de Roland‐Garros en deux sets et rejoint les quarts de finale !— francetvsport (@francetvsport) May 31, 2026
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L’Ukrainienne de 23 ans, 15e mondiale, frappe un très grand coup Porte d’Auteuil et peut rêver d’un premier titre en Grand Chelem.
Iga Swiatek n’avait elle plus perdu aussi tôt dans le tournoi depuis sa première apparition dans le grand tableau en 2019.
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 12:51