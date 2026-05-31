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Au tour de la quadruple lauréate du tournoi de prendre la porte !

Par
Baptiste Mulatier
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Comme chez les hommes, il y aura une nouvelle cham­pionne à Roland‐Garros !

Après la défaite de la tenante du titre Coco Gauff la veille, dès le troi­sième tour, c’est au tour de la quadruple lauréate du tournoi, Iga Swiatek (2020, 2022, 2023, 2024), de se faire éliminer en huitièmes de finale. 

La troi­sième joueuse a été battue en deux sets par l’ex­cel­lente Marta Kostyuk (7−5, 6–1), désor­mais vain­queure de ses 15 derniers matchs sur le circuit après ses titres à Rouen et Madrid. 

L’Ukrainienne de 23 ans, 15e mondiale, frappe un très grand coup Porte d’Auteuil et peut rêver d’un premier titre en Grand Chelem. 

Iga Swiatek n’avait elle plus perdu aussi tôt dans le tournoi depuis sa première appa­ri­tion dans le grand tableau en 2019. 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 12:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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