Lucas Pouille, blessé et opéré du coude au mois de juillet, avait repris les chemins de l’entraînement il y a quelques jours. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour le Français, contraint de déclarer forfait pour Roland-Garros.

« Devoir renoncer à jouer Roland-Garros quand on est un joueur français, c’est un crève-coeur. Mais je dois être réaliste et raisonnable : la priorité est d’assurer la guérison totale de mon coude ainsi que la période nécessaire de préparation pour mon retour sur le circuit. Je souhaite à tout le monde le meilleur tournoi 2020 possible, et je suivrai bien entendu les résultats de la compétition ! », a-t-il regretté dans un communiqué.

Lucas espère être de retour fin octobre.