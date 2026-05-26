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Auger‐Aliassime, après avoir vrai­ment tremblé au premier tour : « Franchement, à la fin, il n’y avait plus de tactique »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

Felix Auger‐Aliassime a eu très chaud au premier tour de Roland‐Garros ! 

Mené deux sets à un par Daniel Altmaier, le 6e joueur mondial s’en est fina­le­ment sortie au super tie‐break, après 4h20 de jeu : 4–6, 6–4, 4–6, 6–1, 7–6(7).

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Canadien a confié être passé par toutes les émotions : « C’était les montagnes russes, il y a des hauts et des bas, mais à la fin, gagner des matchs comme ça, c’est ce qui m’a fait rêver quand j’étais petit, devant un tel public, sur un court comme le Suzanne Lenglen. J’ai pris beau­coup de plaisir. Ce n’était pas facile mais à la fin, c’est un pur bonheur… Franchement à la fin, il n’y a plus de tactique. Tu mets tout sur chaque balle et tu fais de ton mieux. Tu prends ton temps, tu respires, et dès que le point commence, tu joues avec ton coeur et tes tripes. Il ne peut y avoir qu’un vain­queur à la fin, et je suis content que ce soit moi. Mais je dois aussi donner du crédit à Daniel, qui a joué un grand match. On s’est toujours livré des bonnes batailles lui et moi. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 23:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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