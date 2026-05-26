Felix Auger‐Aliassime a eu très chaud au premier tour de Roland‐Garros !

Mené deux sets à un par Daniel Altmaier, le 6e joueur mondial s’en est fina­le­ment sortie au super tie‐break, après 4h20 de jeu : 4–6, 6–4, 4–6, 6–1, 7–6(7).

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Canadien a confié être passé par toutes les émotions : « C’était les montagnes russes, il y a des hauts et des bas, mais à la fin, gagner des matchs comme ça, c’est ce qui m’a fait rêver quand j’étais petit, devant un tel public, sur un court comme le Suzanne Lenglen. J’ai pris beau­coup de plaisir. Ce n’était pas facile mais à la fin, c’est un pur bonheur… Franchement à la fin, il n’y a plus de tactique. Tu mets tout sur chaque balle et tu fais de ton mieux. Tu prends ton temps, tu respires, et dès que le point commence, tu joues avec ton coeur et tes tripes. Il ne peut y avoir qu’un vain­queur à la fin, et je suis content que ce soit moi. Mais je dois aussi donner du crédit à Daniel, qui a joué un grand match. On s’est toujours livré des bonnes batailles lui et moi. »