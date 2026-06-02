Désormais consi­déré, aux côtés d’Alexander Zverev, comme l’un des deux favoris de ce Roland‐Garros 2026, marqué par le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz ainsi que par les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Félix Auger‐Aliassime a évoqué son statut avec mesure mais honnêteté.

« Il y a une forme de pres­sion. Après, ce n’est pas nouveau pour moi non plus d’être favori dans un match. Ce n’est pas nouveau pour moi d’être sur un match où il y a un grand rendez‐vous et où je veux gagner. Mais je veux respecter tous mes adver­saires dans le vestiaire. Vous n’allez pas les jouer, moi si, et on se voit tous dans le vestiaire. Je ne peux pas non plus m’as­seoir ici et dire que c’est une balade dans le parc, parce que Sinner ou Djokovic ne sont pas là. Il y a Cobolli, qui sera peut‐être bientôt dans le top 10, il y a encore un ancien fina­liste de Grand Chelem avec Berrettini, qui revient en force aussi. Ce n’est pas que je la prends ou je la rejette cette étiquette de favori, c’est juste que je me concentre sur ce que j’ai à faire », a déclaré le 6e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

À trois matchs du graal, FAA affron­tera en quarts de finale Flavio Cobolli, 14e mondial, avant de retrouver en cas de victoire un autre joueur italien en demies : Matteo Berrettini (105e) ou Matteo Arnaldi (104e).