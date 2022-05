Lors de sa confé­rence après son duel épique, le Canadien avait insisté sur une donné fonda­men­tale pour la suite du tournoi concer­nant Rafael Nadal. Des propos qui résument simple­ment en quelques mots le senti­ment général autour du parcours du combat­tant que doit accom­plir l’Espagnol s’il veut aller au bout.

« Nous avons joué long­temps aujourd’hui et nous en sommes qu’aux quarts de finale et après il reste encore deux matches pour gagner le tournoi. On sait tous que Rafa vient ici pour gagner le tournoi. Donc, comme je l’ai dit, je lui souhaite vrai­ment le meilleur, mais ce sera un effort monu­mental pour lui, je pense, pour gagner. »