On le sait le Canadien a toujours admiré Jo‐Wilfried Tsonga. Hier, il était donc les yeux rivés sur la tv pour voir Jo terminé sa carrière. Vu les circons­tances, il a été comme nous tous très ému :

« Je regar­dais cela depuis chez moi, j’avais les larmes aux yeux. C’est incroyable de voir des joueurs que tu as admirés, qui prennent leur retraite. Je vais sentir la même chose quand Rafa, Novak, Roger, ces grands joueurs, vont arrêter. Ce sont des senti­ments bizarres, je peux me mettre à leur place. Un jour, je vais jouer mon dernier match, mon dernier point, cela va être beau­coup d’émo­tions. Depuis que tu es enfant, tu attends toujours le match suivant, l’op­por­tu­nité suivante, les objec­tifs suivants. Voir la fin de tout ça, et te dire « je ne vais jamais jouer un autre match » alors que cela a été ta vie pendant 20 ans… Pour Jo, c’est très émou­vant. Je pense que c’était le bon moment »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros