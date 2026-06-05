En confé­rence de presse après sa défaite face à Cobolli, Félix était plus que touché. On a senti un forme de ras le bol, comme s’il se rendait compte qu’il était fasse un mur. « Je ne progresse pas comme je le veux », a déclaré le Canadien, dépité.

Il faut dire que malgré sa 6e place mondiale, Félix vise plus haut et pour le moment dans les tour­nois du Grand Chelem il répond rare­ment présent. Un temps aidé par Toni Nadal sans que cela ne change rien, Felix doit réflé­chir et même s’il s’en­tend plus que bien avec son coach, Frédéric Fontang.

Peut‐être faut‐il prendre des risques en terme de staff surtout pour ne pas avoir de regrets.