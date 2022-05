S’il n’a encore jamais gagné un match à Roland‐Garros, Felix Auger‐Aliassime était parti­cu­liè­re­ment confiant au micro de Radio‐Canada Sports après une saison sur terre battue encou­ra­geante (quatre quarts de finale consécutifs).

« J’aime bien me compter parmi les joueurs qui peuvent se donner une chance de l’emporter, avec Zverev, et d’autres joueurs du top 10 qui jouent très bien aussi. J’espère que ça se verra dans mes résul­tats, comme je l’ai montré lors des autres Grands Chelems et lors des deux derniers tour­nois que j’ai joués sur terre battue. Par rapport aux adver­saires que j’affronte et que j’accroche, je sens que mon niveau de tennis n’a pas besoin d’être beau­coup plus fort pour gagner un Grand Chelem. Après, la diffi­culté c’est d’être constant sur les sept matchs, être bien physi­que­ment et menta­le­ment pour battre des adver­saires de grande qualité. Je ne pense pas que je suis limité physi­que­ment, menta­le­ment ou tennis­ti­que­ment pour gagner un Grand Chelem », a assuré le 9e mondial qui va affronter au 1er tour le qualifié Juan Pablo Varillas.