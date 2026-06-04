Alors qu’il était le favori de sa partie de tableau depuis l’élimination surprise de Jannik Sinner, et qu’il avait une oppor­tu­nité en or de vivre à Roland‐Garros sa première finale de Grand Chelem, Felix Auger‐Aliassime a été battu par Flavio Cobolli en quarts de finale, en ayant mené 6–4, 3–1.

« Je suis un peu détruit. J’ai l’impression de ne pas être le joueur que je voudrais être », a avoué le 6e mondial avant de répondre à une ques­tion sur la ferme­ture du toit à la fin du premier set, qu’il a d’ailleurs remporté.

Question : « Félix, il y a eu pas mal de polé­miques dans les confé­rences de presse du tableau dames, concer­nant les condi­tions de jeux et le toit. Le toit s’est fermé à la fin du premier set. Qu’est‑ce que t’a dit l’ar­bitre, et est‑ce que cela a changé beau­coup de choses pour toi ? »

Felix Auger‐Aliassime : « Ils anti­ci­paient de la pluie qui arri­vait. Ils nous avaient informé avant le match que peut‑être, après un set, ils allaient fermé le toit, ou à un moment pendant le match, par rapport aux radars. Il n’y a pas de polé­mique à avoir. Même s’il doit pleu­voir, à un moment même, dans le premier set, il commen­çait à pleu­voir, je me disais : pour­quoi on joue sans le toit ? Il n’y a aucune polé­mique à ce niveau, de mon côté. »