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Auger‐Aliassime met les choses au clair après son élimi­na­tion : « Il n’y a aucune polé­mique à ce niveau, en tout cas de mon côté »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il était le favori de sa partie de tableau depuis l’élimination surprise de Jannik Sinner, et qu’il avait une oppor­tu­nité en or de vivre à Roland‐Garros sa première finale de Grand Chelem, Felix Auger‐Aliassime a été battu par Flavio Cobolli en quarts de finale, en ayant mené 6–4, 3–1.

« Je suis un peu détruit. J’ai l’impression de ne pas être le joueur que je voudrais être », a avoué le 6e mondial avant de répondre à une ques­tion sur la ferme­ture du toit à la fin du premier set, qu’il a d’ailleurs remporté. 

Question : « Félix, il y a eu pas mal de polé­miques dans les confé­rences de presse du tableau dames, concer­nant les condi­tions de jeux et le toit. Le toit s’est fermé à la fin du premier set. Qu’est‑ce que t’a dit l’ar­bitre, et est‑ce que cela a changé beau­coup de choses pour toi ? »

Felix Auger‐Aliassime : « Ils anti­ci­paient de la pluie qui arri­vait. Ils nous avaient informé avant le match que peut‑être, après un set, ils allaient fermé le toit, ou à un moment pendant le match, par rapport aux radars. Il n’y a pas de polé­mique à avoir. Même s’il doit pleu­voir, à un moment même, dans le premier set, il commen­çait à pleu­voir, je me disais : pour­quoi on joue sans le toit ? Il n’y a aucune polé­mique à ce niveau, de mon côté. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 12:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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