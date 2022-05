Félix Auger‐Aliassime est tout douce­ment en train de s’af­firmer comme un joueur complet.

Grâce à sa victoire, ce vendredi au troi­sième tour de Roland‐Garros, face à Filip Krajinovic, le Canadien est devenu le premier joueur né dans les années 2000 à atteindre la deuxième semaine des quatre tour­nois du Grand Chelem.

Quart de fina­liste à Wimbledon 2021, demi‐finaliste à l’US Open 2021, encore quart de fina­liste à l’Open d’Australie en début d’année, et, enfin, huitième de fina­liste sur cette édition de Roland‐Garros, le Canadien, qui affron­tera Rafael Nadal pour un match au sommet, est clai­re­ment en train de passer un cap de régu­la­rité, autant dans ses résul­tats que dans son jeu. Et la présence de Toni Nadal à ses côtés depuis plus d’un an n’est certai­ne­ment pas un hasard.