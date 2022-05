Après la première victoire de sa carrière à Roland‐Garros ce dimanche, acquise dans la diffi­culté, Felix Auger‐Aliassime a évoqué son poten­tiel huitième de finale contre Rafael Nadal.

« Déjà, j’ai failli perdre aujourd’hui, donc c’était encore loin. Pour lui aussi. Tu te dis qu’il va quand même arriver jusque‐là. Mais sa force aussi, c’est qu’il n’a jamais pris pour acquis lui non plus, qu’il allait gagner tous ses matchs . Je pense qu’il veut tester sa forme, voir comment ça va aller. Lui aussi, il doit d’abord gagner ses 3 premiers matchs. Moi, je dois gagner jusque‐là. On verra. C’est sûr que ce serait un gros défi pour moi. Mais d’abord, pour moi c’est encore loin. Je n’y pense pas trop encore. »

Au 2e tour, le 9e mondial affron­tera l’Argentin Ugo Carabelli (155e), sorti des quali­fi­ca­tions et tombeur d’Aslan Karatsev en cinq sets également.