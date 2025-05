Bien qu’elle se soit quali­fiée pour le deuxième tour de Roland‐Garros, la frus­tra­tion d’Emma Raducanu s’est fait ressentir lors de sa confé­rence de presse.

La Britannique n’a pas eu l’oc­ca­sion de jouer autant qu’elle le souhai­tait sur des grands courts tels que le Philippe‐Chatrier, contrai­re­ment aux courts annexes qu’elle a un peu trop côtoyé à son goût. Un désa­van­tage comparé aux grandes joueuses, qui la gêne quelque peu.

« Je pense que c’est diffi­cile parce que le tournoi n’aide pas à vous ajuster, pour vous entraîner sur tous les courts. Certaines joueuses préfèrent une égalité de trai­te­ment, c’est diffé­rent quand tu es sur les courts annexes, sur les autres courts et de passer ensuite au Philippe‐Chatrier ou à un grand court. Ce n’est pas chose aisée. J’aurais aimé avoir plus l’occasion de jouer sur des plus grands courts, surtout si on est amené à jouer sur ces courts‐là. Aujourd’hui, c’était sympa, c’était intime, j’avais vrai­ment le senti­ment de bien entendre les fans. Quand c’est un grand court, géné­ra­le­ment, on a l’im­pres­sion d’être sur un court qui est vide. Là, il y a beau­coup de choses qui se passent, il y a beau­coup de bruit autour, il y a de la musique. C’était agréable, parce que ça m’a aidé à rester concen­trée sur le match devant moi. Bien sûr, il faut s’adapter à la situation. »

Elle sera confrontée à une adver­saire de taille ce mercredi 28 mai pour son deuxième tour dans le Grand Chelem Français, Iga Swiatek, 5e mondiale.