Après deux dernières années pertur­bées par la situa­tion sani­taire, l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi de Roland‐Garros (du 22 mai au 5 juin) vient d’an­noncer un retour à la normale avec un tableau de dota­tion supé­rieur à 2019, dernière édition du tournoi s’étant déroulée dans des condi­tions classiques.

Ainsi, la dota­tion globale atteint lors de cette édition 2022 un montant de 43,6 millions d’euros, soit une augmen­ta­tion de 6,8% par rapport à 2019. Le prize money du simple (tableau prin­cipal) enre­gistre une augmen­ta­tion de 1,43% par rapport à 2019, avec une progres­sion signi­fi­ca­tive du montant du premier tour (+ 35% par rapport à 2019 et 3% par rapport à 2021).

Mais l’ef­fort le plus consé­quent a été porté sur les quali­fi­ca­tions, dont le prize money augmente de 66% par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

« L’augmentation de la dota­tion du 1er tour du tableau de simple et des quali­fi­ca­tions permet de soutenir les popu­la­tions de joueuses et de joueurs qui ont le plus souf­fert de la crise sani­taire ces dernières années », écrit l’or­ga­ni­sa­tion dans son communiqué.

Découvrez les tableaux de dota­tion des tour­nois de simple et des quali­fi­ca­tions ci‐dessous :