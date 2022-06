S’il fallait retenir qu’une seule chose du duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, c’est que ce sport se joue point après point, au présent, qu’il ne se conjugue ni à l’im­par­fait, ni au futur, et surtout pas au conditionnel.

Si Nadal en a fait son mode de vie, il semble bien que le Serbe ne soit pas encore parvenu à atteindre ce « karma ». Du coup, certains de ses matchs, au lieu d’être de longs fleuves tran­quilles, se trans­forment en tempête sans que l’on arrive obli­ga­toi­re­ment indemne au port.

Hier, le début des deux premiers sets du Serbe est catas­tro­phique et son retour dans le match presque mira­cu­leux lui coutera fina­le­ment la 3ème manche. En face, comme il l’a précisé en confé­rence de presse, pas de montagnes russes, mais une bataille perma­nente même à 0–40, 15 A ou à 15–40.

L’idée est toujours la même, resté dans le présent, dans l’ins­tant. Quand on voit avec quel « mépris » le numéro 1 mondial a joué les jeux de retours après avoir fait le break dans la 4ème manche, on comprend aisé­ment que Novak a quelques progrès à faire quand il joue des légendes.

Car cette légende respecte telle­ment le jeu qu’elle ne s’est jamais offert le luxe de balancer des points dans l’idée de s’éco­no­miser, de calculer, ou d’an­ti­ciper un évène­ment qui n’arrivera…jamais.

Avec Nadal, chaque point est une vie, et le tennis est le sport de toute une vie. Profitons donc de son talent, son envie, et le message qu’il nous passe, celui de ne jamais renoncer et de s’an­crer dans le présent.