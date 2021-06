Roger Federer s’est baladé, à 39 ans bientôt 40, sur le court Philippe‐Chatrier ce lundi. Certes, Denis Istomin n’était pas l’ad­ver­saire le plus coriace à jouer, mais le Suisse a fait forte impres­sion pour son premier match en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2020. Grâce à cette victoire, il égale le record de longé­vité de Jimmy Connors en Grand Chelem. 21 ans séparent sa toute première victoire dans un tournoi du Grand Chelem (2000) et sa dernière (ce lundi 31 mai 2021). Exceptionnel, et Roger prend encore autant de plaisir. Il a encore faim. Il pourra le montrer encore au 2e tour contre Marin Cilic.

📊 Tenistas con más tempo­radas de dife­rencia entre la primera y última victoria oficial en Grand Slam (Open Era):



21 🇺🇸 Jimmy Connors (1971–1992)

21 🇨🇭 ROGER FEDERER (2000–2021)



19 🇺🇸 Andre Agassi (1987–2006)

19 🇫🇷 Fabrice Santoro (1990–2009)

19 🇪🇸 Feliciano López (2002–2021) pic.twitter.com/wrjbwK1hzT — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) May 31, 2021