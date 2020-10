Balayée par la 161ème joueuse mondial (2-6, 2-6), Victoria Azarenka s’est remise en cause en conférence de presse.

« La leçon que je souhaite tirer, c’est que quand les choses ne vont pas, pour moi, la manière dont je jouais aujourd’hui, par exemple, il faut que j’ajuste mon jeu un peu plus, sans attendre la fin du match pour changer mon fusil d’épaule. J’ai beaucoup essayé, j’ai beaucoup tenté de nouvelles choses, mais rien ne fonctionnait. Il faut que je trouve une façon de gagner. Et ça, c’est une leçon que je dois tirer. Il faut que je m’arme de courage. Et je vais certainement apprendre cette leçon pour l’avenir », a espéré la Biélorusse.

Lucide.