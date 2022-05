La joueuse biélo­russe a tenu à préciser sa posi­tion assez déli­cate par rapport aux déci­sions prises concer­nant Wimbledon. Sobre et solen­nelle, Vika ne veut surtout pas mettre de l’huile sur le feu.

« Ce sont des conver­sa­tions très diffi­ciles. Quand j’ai ces conver­sa­tions, je ne me regarde pas moi‐même si je suis affectée ou pas. Je me place d’un point de vue globale. Je ne suis pas au centre de l’uni­vers, je ne suis pas la seule personne qui a de l’im­por­tance. Je suis convaincue qu’il faut avoir une unité entre les joueuses, que le sport doit unir les gens. Je pense que l’on a eu la possi­bi­lité de montrer ce que le sport peut amener quand on est uni et que l’on travaille pour le bien commun. Que dire en plus ? Je suis affectée par cette situa­tion, mais je ne suis pas une victime. Je ne vais jamais me présenter comme une victime. Je suis convaincue du bien commun, je suis convaincue qu’il faut aider les autres. C’est tout ce que je peux dire »