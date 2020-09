À 31 ans, Victoria Azarenka semble plus épanouie et forte mentalement que jamais. En conférence de presse, un journaliste lui a demandé quels conseils elle pourrait donner à Cori Gauff, qui à 16 ans, va disputer son premier match dans le tableau final de Roland-Garros.

« Si elle a besoin de mes conseils, elle peut venir me les demander quand elle veut. C’est tout ce que je peux dire. Elle peut venir me poser des questions quand elle veut. Si je peux aider, je serais contente mais je ne vais pas m’asseoir ici pour vous donner des conseils à quelqu’un qui ne me les a pas demandés », a répondu la Biélorusse.

Coco sait ce qu’il lui reste à faire, d’autant que les deux joueuses s’entraînent toutes les deux à la Mouratoglou Academy.