Quoi de mieux que de s’ins­pirer de Rafael Nadal pour remporter un match sur le court Philippe‐Chatrier ? C’est ce que Paula Badosa a fait pour renverser Naomi Osaka au premier tour de Roland‐Garros ce samedi : 6–7(1), 6–1, 6–4, en 2h20 de jeu.

Paula Badosa after beating Naomi Osaka at Roland Garros



“I have to say that when I was 7–6 down the first thing I did was to look over there.”



*points to Rafa’s foot­print*



“To get inspi­ra­tion from Rafa. I’m like ‘Come on Paula, you have to fight like he was.’ Thanks Rafa. We… pic.twitter.com/8nU3Z1HKSz