Au cours d’une inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol AS, Paula Badosa, qui ne s’es­time d’ailleurs pas dans une forme psycho­lo­gique opti­male pour Roland‐Garros, a évoqué l’hé­ri­tage pesant de Rafael Nadal pour une joueuse de tennis espa­gnole comme elle.

« C’est le meilleur sportif de l’his­toire, pas seule­ment en Espagne, et évidem­ment ça fait mal de passer derrière lui. Répéter la perfor­mance de Rafa est impos­sible, j’es­père me tromper. Mais vivre derrière lui est très diffi­cile, tout ce que tu fais signifie si peu. Faire les quarts de finale d’un Grand Chelem ou les demi‐finales d’un Masters 1000 n’a pas beau­coup de goût car il nous y a habi­tués. Sur le plan profes­sionnel, il n’est pas bon de se comparer à lui. Les gens n’y attachent pas d’im­por­tance, surtout pas dans la posi­tion dans laquelle je me trouve actuel­le­ment. Ils vous disent que tout est normal, que je dois toujours être en finale. »